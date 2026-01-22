  • Instagram
Жандармеристи обхождат гари и влакове в спецоперацията на RAILPOL

МВР
От тази сутрин е в ход специализирана полицейска операция в железопътния транспорт. Тя се организира от RAILPOL, Европейската асоциация на националните полицейски сили, отговарящи за реда и сигурността в железопътния сектор, като подобни действия се провеждат във всички страни членки.

У нас задачите по операцията се изпълняват от служителите на Дирекция "Жандармерия". Действията им започнаха тази сутрин в 7 часа и ще приключат в 7 часа сутринта на 23 януари.

По време на своята работа нарядите следят във влакове и гарите за изоставени съмнителни пакети и багажи, пътници с конфликтно поведение, и предотвратяване на всякакви действия, застрашаващи сигурността в железопътния транспорт.

При обходите се следи и за незаконни мигранти.

