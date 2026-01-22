Зеленски критикува Европа след разговор с Тръмп: 'Продължават да говорят, но не действат'

Украинският президент Володимир Зеленски използва речта си на Световния икономически форум в Давос на 22 януари, за да отправи остри критики към неспособността на Европа да предприеме реални действия. По думите му европейските лидери продължават да признават глобалните заплахи, но отново и отново отлагат решителните отговори. Той подчерта, че една година след като е отправил същия апел в Давос, Европа се намира в същото положение.

"Just last year, here in Davos, I ended my speech by saying Europe needs to know how to defend itself," Zelensky said



"A year has passed, and nothing has changed," he claimed, criticizing Europe for its inaction amid global threats

🎥 Clash Report pic.twitter.com/7UuNamB4RX — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 22, 2026

Зеленски припомни, че е завършил речта си в Давос миналата година с предупреждение, че Европа трябва да се научи да се защитава. Дванадесет месеца по-късно, по думите му, той е принуден да повтори същото послание, като подчерта, че осъзнаването на опасността без конкретни действия оставя континента уязвим. Изявлението му дойде малко след разговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на форума, които бяха първата им лична среща от началото на годината.

Моментът на срещата беше чувствителен за Киев, тъй като Вашингтон продължава дипломатическите усилия за прекратяване на войната, докато Русия поддържа мащабните си атаки срещу Украйна. Зеленски и Тръмп разговаряха около час, последван от разговор на четири очи. По-късно украинският президент определи срещата като важна и заяви, че е поставил спешния въпрос за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, особено в отговор на руските удари по енергийната инфраструктура.

Зеленски изясни, че украинските и американските екипи са в постоянен контакт и работят почти ежедневно по споразумения, насочени към прекратяване на войната. Според него основните текстове са близо до финализиране и Украйна подхожда към процеса с честност и решителност. Той добави, че Русия трябва да бъде принудена да спре агресията си.

Дискусиите в Давос съвпаднаха и с подготовката на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф за среща с руския президент Владимир Путин по-късно днес. Зеленски заяви, че от 23 януари ще се проведе двудневна тристранна среща с участието на Украйна, Съединените щати и Русия в Обединените арабски емирства. Той определи планираните разговори като технически и изрази надежда, че Русия ще покаже готовност за компромис, което би открило път към край на войната.

В речта си в Давос, Зеленски разшири фокуса си отвъд Украйна и предупреди, че колебанието на Европа подкопава позицията ѝ като глобален фактор. Той аргументира, че ако Европа не бъде възприемана като сила, способна да възпира враждебни действия, тя ще остане в постоянен режим на реакция на нови заплахи, вместо да ги предотвратява. Според него липсата на решителност насърчава авторитарни държави да тестват границите на позволеното.

Като пример Зеленски посочи Иран и начина, по който забавените и предпазливи реакции могат да изпратят опасни сигнали, задавайки въпроса кой в Европа би искал подобни последици да се реализират. Въпреки осъзнаването на тези рискове, по думите му, Европа не е изградила адекватен отговор. Той предупреди и че доверието към Европа продължава да ерозира, докато Русия поддържа производството на ракети и продължава да нанася удари по украински градове и енергийни обекти, което разкрива ограниченията на досегашните механизми за натиск.

Зеленски отбеляза, че миналата година европейските дискусии са били доминирани от дебати за предоставяне на далекобойни оръжия на Украйна, с многократни уверения, че решение е близо. Сега, по думите му, темата почти е изчезнала от дневния ред. Той предупреди, че макар в момента Украйна да е целта, бъдещи атаки могат да се разпрострат и към държави от НАТО.

На този фон Тръмп публично критикува както Москва, така и Киев, като заяви, че нито една от страните не е показала достатъчна гъвкавост за финализиране на споразумение. Русия от своя страна не е демонстрирала ясна готовност да се ангажира с мирния план на САЩ и Украйна, финализиран през декември, макар да е признала, че е получила неговите параметри.

След срещата им през декември Зеленски заяви, че с Тръмп са прегледали всички елементи на мирната рамка и че е постигнат съществен напредък. Той посочи, че план от 20 точки е договорен на около 90 процента, че двустранните гаранции за сигурност между САЩ и Украйна са напълно уточнени и че по-широко споразумение за сигурност с участието на САЩ, Европа и Украйна е близо до завършване.

Говорейки в Давос на 22 януари, Уиткоф заяви, че само един въпрос в мирната рамка остава нерешен, като намекна, че той вероятно е свързан с изтеглянето на Украйна от Донбас. По думите му темата е преминала през няколко варианта, което според него е знак, че решение е възможно.

Русия продължава да настоява Украйна да се изтегли от частично окупираните Донецка и Луганска области и международната общност да признае незаконната руска окупация на украински територии. Киев многократно е отхвърлял тези искания.

От декември украински и американски преговарящи водят редовни разговори по три ключови документа, които са в основата на дипломатическия процес: рамково споразумение, гаранции за сигурност и план за възстановяване. По-рано през седмицата Уиткоф се срещна и с водещия руски преговарящ Кирил Дмитриев в кулоарите на форума в Давос. И двете страни определиха двучасовата среща като конструктивна, след допълнителни разговори между украински представители и американски преговарящи в Съединените щати през уикенда.

По-късно Тръмп заяви пред журналисти, че срещата му със Зеленски в Давос е била много добра и че има широко съгласие относно необходимостта войната да бъде прекратена. Запитан за перспективите за мирно споразумение, той каза, че предстои да се види какво ще се случи. Тръмп добави, че по време на срещата не е обсъждано евентуалното членство на Украйна в т.нар. „Съвет за мир“, орган, който той създава и който засега не включва няколко традиционни западноевропейски съюзници. Украйна е поканена да се присъедини към съвета, но все още не е дала отговор.

Тръмп добави, че се очакват и разговори с Русия, като отбеляза плановете си за среща с Путин, макар първоначални информации да сочеха, че срещата на Уиткоф с руския лидер може да е била отложена. По-късно Зеленски заяви, че американската делегация е забавила пътуването си до Москва, за да се консултира първо с него, подчертавайки координацията преди планираните тристранни разговори в ОАЕ.