Асен Василев: Решението за присъединяване към Съвета за мир слага България в ъгъла на ЕС

Решението за присъединяване към Съвета за мир слага България в ъгъла на Европейския съюз до Унгария, коментира лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред журналисти в парламента.

България се присъедини към Съвета за мира под патронажа на САЩ, обяви по-рано днес премиерът в оставка Росен Желязков в Давос, Швейцария, след официалната церемония по учредяването на съвета, цитиран от пресслужбата на кабинета.

„Продължаваме промяната“ винаги е отстоявала позицията, че България трябва да бъде силна в силна Европа, посочи Василев. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа, натика ни в кьошето до най-бедната държава в Европейския съюз - Унгария. Ако за Бойко Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал, коментира той.

Когато България е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че ние сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори, посочи той. Не на последно място, тази позиция е взета от едно правителство в оставка, което е нелегитимно да предприемат такива големи външнополитически ходове, отбеляза Василев.

Би било добре такова важно решение да бъде поне обществено обсъдено, а не да бъде взето скришом на подпис, даже да не е обявено на сайта на Министерски съвет и след това да бъде хвърлено в Народното събрание за последваща ратификация, след като вече решението е взето, коментира той.

Причината да не ни приемат 15 години в Шенген и в Еврозоната е точно такова нагаждаческо поведение да седнем и на двата стола и накрая да паднем на земята, да се кланяме на по-силния и да се опитваме да се подмажем на всички, коментира лидерът на „Продължаваме промяната“.

Няма как да ни уважават, ако ние сами не уважаваме себе си, ако нямаме ясни позиции и ако не ги отстояваме. Точно затова политиката на снишаване, политиката на казване на едно, а правене на друго, политиката на опити да угодиш на всички, трябва да спре и България трябва да вземе ясна позиция, която да бъде, че ние сме част от Европа, ние определяме решенията, които Европа ще вземе, и трябва заедно с нашите европейски партньори да вземем най-доброто решение, каза Асен Василев.

Опитите ние сами да играем срещу Съюза, в който сме избрали да бъдем, означава само едно - да сме натикани в ъгъла на този съюз и никой да не обръща внимание на това, което имаме да кажем, коментира той. Много по-силно е, ако нашата позиция, добре формулирана, обмислена, защитаваща българския интерес, стане и европейска, както стана с позицията ни за Македония, отбеляза Василев. Но това изисква далновидност, гръбнак и, бих казал, себеуважение, което явно ГЕРБ и господин Борисов не притежават, допълни той.

Това, което те направиха, е, че ни поставиха между най-бедната държава в ЕС - Унгария, и Беларус и ни наредиха до всички други бивши републики на Съветския съюз. Явно ГЕРБ вече е граждани за евразийско развитие на България, а не граждани за европейско развитие на България, коментира още председателят на „Продължаваме промяната“.