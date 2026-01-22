US посолството: Добре дошла на борда, България-ще работим за укрепването на мира
Добре дошла на борда, България — заедно ще работим за укрепването на мира в света - това написаха от посолството на САЩ в профила на дипломатическата мисия във Фейсбук.
И още: "Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета — президента Доналд Дж. Тръмп.
Отдаваме признание и на външния министър (2010-2013 г.) Николай Младенов за важната му роля като Върховен представител на Съвета за Газа".
Още по темата:
- » Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България
- » Путин: Готови сме веднага да прехвърлим 1 млрд.щ. д. от замразените руски активи на Съвета за мир
- » Израел прие поканата на Тръмп за участие в Съвета за мир, Норвегия отказа
Коментирай
Най-четено от Свят
Дмитрий Медведев: Прогнозите се сбъдват13:20 18.01.2026 | Свят
Последно от Свят