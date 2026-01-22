US посолството: Добре дошла на борда, България-ще работим за укрепването на мира

Добре дошла на борда, България — заедно ще работим за укрепването на мира в света - това написаха от посолството на САЩ в профила на дипломатическата мисия във Фейсбук.

И още: "Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета — президента Доналд Дж. Тръмп.

Отдаваме признание и на външния министър (2010-2013 г.) Николай Младенов за важната му роля като Върховен представител на Съвета за Газа".

