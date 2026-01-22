Радан Кънев: Премиерът ни в оставка постави страната в най- тежкото положение пред европейските ни партньори

Това, което виждаме по екраните на международните телевизии днес, е най-голямото национално унижение, на което аз съм бил свидетел за малко повече от 20 години в политиката, каза евродепутатът Радан Кънев в интервю пред БНР.

"Защото т. нар. Борд за мир е лична прищявка на американския президент, която няма нито договор, нито споразумение, нищо зад себе си, който той обяви като някакво лично NGO. И той решава кой се допуска и кой не. Прилича на ограничена сбирка от маргинални, авторитарни лидери. Като извън Желязков видях още едно изключение от това правило", коза Радан Кънев.

В "12+3" той коментира участието на премиера в оставка Росен Желязков в Съвета за мир в Давос по покана на Доналд Тръмп.

"Тръмп се занимава през последните 10 дни да заплашва Европа и Дания, да заплашва държавите членки на ЕС с мита, ако не му дадат Дания и той получи достоен и единен отговор от Канада, Великобритания, Норвегия и от страните членки на ЕС. Дори крайно десните националичестически партии в Западна Европа, Бардела - лидерът на Френския национален фронт, Датската народна партия, да не говорим за дори за Фараж, които се изказаха изключително остро срещу агресивния език на Тръмп, с който заплашва Дания и Европа. На този фон нашият премиер, който е в оставка след най- големите антикорупционни протести в историята ни, без решение на НС, МС, без дебат в обществото, без да съобщи на българските медии, дори, а България има БНР, БНТ има БТА, той отива там, нарежда се между няколко авторитарни лидери и подписва този акт. По този начин поставя страната ни и нас като граждани в най- тежкото положение пред европейските ни партньори. За първи път изпитвам истински болезнен срам от международното поведението на български лидер", каза Кънев.

Според него има два Борда за мир. Единият е този за Газа – Съвет за мир, начело, на който е Николай Младенов, създаден да управлява Газа вместо Хамас.

"Това няма нищо общо с прищявката на Тръмп да създаде някакво формирование, с което да се обяви като монополист на планетата за мир и в същото време заплашва ЕС", обясни Кънев.