Без пресконференция: Тръмп и Зеленски разговаряха един час в Давос

Без пресконференция: Тръмп и Зеленски разговаряха един час в Давос

Укринформ
Срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, която се проведе в рамките на Световния икономически форум в Давос, приключи след един час разговори, предаде Ройтерс.

Укринформ цитира говорителя на украинския президент Сергей Никифоров,, който съобщи: "Срещата приключи".

Преди срещата Зеленски беше казал, че три документа, а именно споразумение за мир, гаранции за сигурност и споразумение за просперитет, са почти готови.

След разговора Тръмп каза, че срещата му с украинския президент в Давос е била "много добра" и че посланието му към руския президент Владимир Путин е, че войната в Украйна трябва да приключи.

Двамата обаче не дадоха съвместна пресконференция.

На срещата не е било обсъждано участието на украинския президент Зеленски в Съвета за мир, учреден на официално събитие в Давос по-рано днес.

Тръмп говори кратко с репортерите след срещата със Зеленски, отбелязва Ройтерс.

