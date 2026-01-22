Без пресконференция: Тръмп и Зеленски разговаряха един час в Давос
Срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, която се проведе в рамките на Световния икономически форум в Давос, приключи след един час разговори, предаде Ройтерс.
Укринформ цитира говорителя на украинския президент Сергей Никифоров,, който съобщи: "Срещата приключи".
Преди срещата Зеленски беше казал, че три документа, а именно споразумение за мир, гаранции за сигурност и споразумение за просперитет, са почти готови.
След разговора Тръмп каза, че срещата му с украинския президент в Давос е била "много добра" и че посланието му към руския президент Владимир Путин е, че войната в Украйна трябва да приключи.
Двамата обаче не дадоха съвместна пресконференция.
На срещата не е било обсъждано участието на украинския президент Зеленски в Съвета за мир, учреден на официално събитие в Давос по-рано днес.
Тръмп говори кратко с репортерите след срещата със Зеленски, отбелязва Ройтерс.
