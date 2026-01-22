Ивайло Мирчев удари приятелско рамо на Лена Бориславова

Смятам, че ще е загуба за демократичната общност Лена Бориславова да не бъде сред кандидатите на предстоящите избори. Така лидерът на "Демократична България" Ивайло Мирчев даде малко неочаквана подкрепа за бившата си колежка от коалицията ПП-ДБ.

Своето приятелско рамо за Лена той демонстрира в социалните мрежи, където публикува трогателен пост за дясната ръка на Кирил Петков:

"Да си политик с кауза е трудно навсякъде. Особено трудно е в България, където политиката е превърната в терен за алъш-вериш вместо за истинска обществена работа.

Малко са хората, които знаят точно защо са нагазили в калта на българската политика, и причините им нямат общо с ничия лична облага. Лена Бориславова е един от тези хора и смятам, че ще е загуба за демократичната общност тя да не бъде сред кандидатите на предстоящите избори.

Освен кално, политиката е и дълго бягане — маратон, не спринт, поне ако искаме да свършим смислена работа. Убеден съм, че каквото и ново начинание да започне, Лена ще го изпълни с присъщия си кураж и отдаденост. С натрупания опит ще преследва нови каузи. Едно е сигурно - няма да стои под радара и позицията ѝ ще има глас и влияние".

В навечерието на предстоящите избори в структурата на "Продължаваме промяната" се извършват сериозни кадрови промени, като основна роля в пренареждането на кандидат-депутатските листи играе Асен Василев. Решенията засягат някои от най-разпознаваемите лица на формацията, както и най-близките до Кирил Петков. Още по време на "Сглобката" се заговори, че Асен Василев е влязъл в сблъсък с Кирил Петков и Лена Бориславова. Повод за недолюбването станали топлите отношения между двамата.