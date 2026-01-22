Путин: Готови сме веднага да прехвърлим 1 млрд.щ. д. от замразените руски активи на Съвета за мир

Русия е готова веднага да прехвърли замразени руски активи на стойност 1 милиард долара на Съвета за мир за Газа. Това заяви президентът Владимир Путин на среща с членове на Съвета за сигурност на Руската федерация.

"Дори сега, дори преди да решим въпроса за участието в състава и работата на Съвета за мир, като се вземат предвид специалните отношения на Русия с палестинския народ, мисля, че бихме могли да изпратим 1 милиард долара на Съвета за мир от руски активи, замразени при предишната американска администрация," каза Путин, цитиран от "Комерсант".

Според руския президент останалите средства от същите активи, замразени в Съединените щати, могат да бъдат използвани след сключването на мирен договор между Русия и Украйна за възстановяване на териториите, засегнати от военните действия.

"Планирам да обсъдя всички тези въпроси с палестинския президент Махмуд Абас, с когото ще проведем разговори утре, както и с американските представители – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които също ще дойдат в Москва утре, за да продължат диалога по украинското уреждане," добави Путин.

Той потвърди, че Русия е получила покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да се присъедини към новата международна структура, създавана по негова инициатива – Съвета за мир.

"Що се отнася до нашето участие в Мирния съвет, руското външно министерство е инструктирано да проучи получените от нас документи, да се консултира по този въпрос с нашите стратегически партньори – и едва след това ще можем да отговорим на поканата, която ни е отправена", подчерта руският лидер.

Доналд Тръмп обяви създаването на "Съвет за мир" за Газа. Изпълнителният съвет включва държавния секретар Марко Рубио, специалния пратеник за Близкия Изток на САЩ Стив Уиткоф, зетят на президента Джаред Кушнер и бившият британски премиер Тони Блеър.

Администрацията на Доналд Тръмп иска от страните, които желаят да получат постоянно място в новия му съвет, да допринесат с поне 1 млрд. долара.



