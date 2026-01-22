За дни: Трети влаков инцидент в Испания, има ранени

Нов инцидент с влак в Испания. Машината се е блъснала в строителен кран в Картахена, регион Мурсия, при което са ранени няколко души, съобщи държавната телевизия TVE. Един от пострадалите е в тежко състояние.

Катастрофата става дни след смъртоносния сблъсък на високоскоростен влак в неделя в южния регион Андалусия, при който загинаха най-малко 43 души, и друга железопътна катастрофа в североизточна Каталуния във вторник, при която загина машинист.

Испанският железопътен оператор Adif заяви в X, че движението по тази линия е било прекъснато поради „нахлуване в инфраструктурния габарит от кран, който не принадлежи на железопътната операция“, без да предостави допълнителни подробности.



