  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +4
Пловдив: -1 / +1
Варна: +3 / +3
Сандански: +7 / +7
Русе: +0 / +1
Добрич: +1 / +1
Видин: +0 / +0
Плевен: -1 / -1
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +2 / +3
Стара Загора: +0 / +0

За дни: Трети влаков инцидент в Испания, има ранени

  • Сподели в:
  • Viber
За дни: Трети влаков инцидент в Испания, има ранени

Стопкадър/Sky News
A A+ A++ A

Нов инцидент с влак в Испания. Машината се е блъснала в строителен кран в Картахена, регион Мурсия, при което са ранени няколко души, съобщи държавната телевизия TVE. Един от пострадалите е в тежко състояние.

Катастрофата става дни след смъртоносния сблъсък на високоскоростен влак в неделя в южния регион Андалусия, при който загинаха най-малко 43 души, и друга железопътна катастрофа в североизточна Каталуния във вторник, при която загина машинист.

Испанският железопътен оператор Adif заяви в X, че движението по тази линия е било прекъснато поради „нахлуване в инфраструктурния габарит от кран, който не принадлежи на железопътната операция“, без да предостави допълнителни подробности.


#Испания #влакова катастрофа

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?