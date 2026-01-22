  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +4
Пловдив: -1 / +1
Варна: +3 / +3
Сандански: +7 / +7
Русе: +0 / +1
Добрич: +1 / +1
Видин: +0 / +0
Плевен: -1 / -1
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +2 / +3
Стара Загора: +0 / +0

Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на Доналд Тръмп

  • Сподели в:
  • Viber
Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на Доналд Тръмп
A A+ A++ A

Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес. Това заяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони, каза още лидерът на ДПС.

За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред, категоричен е Пеевски.

#Делян Пеевски

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?