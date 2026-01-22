Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на Доналд Тръмп
Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес. Това заяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.
Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони, каза още лидерът на ДПС.
За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред, категоричен е Пеевски.
