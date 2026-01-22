  • Instagram
Ето кога Румен Радев ще излезе от президентската институци

БНТ
На 23 януари, петък, от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.

Това съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

#Румен Радев

