Само от началото на седмицата: Поледици в Шумен пратиха десетки хора в болница
Десет души, сред които три деца, са настанени с фрактури в ортопедичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен от 19 януари до днес след падане и подхлъзване на заледени пътни участъци и улици, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.
Пораженията на пациентите са по цялото тяло – крака, ръце, седалище. Жена е потърсила помощ в болницата и с травма в областта на очите, след което е хоспитализирана в очното отделение на лечебното заведение.
Други 11 души са преминали през спешното отделения на болницата с по-леки контузии, които след преглед са освободени за домашно лечение, допълниха от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.
Дванадесет души бяха настанените с фрактури в Многопрофилната болница за активно лечение от 16 до 19 януари след падане и подхлъзване на заледени улици. Десет души потърсиха помощ в „Спешно отделение“ на МБАЛ в Шумен в нощта на 11 януари и през следващия ден заради поледици.
Община Шумен отправи призив към гражданите за внимание и отговорно поведение при зимни условия на 19 януари.
