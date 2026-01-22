  • Instagram
"Къщата на ужасите": Нов труп се появи в изоставен дом в Бургас

"Къщата на ужасите": Нов труп се появи в изоставен дом в Бургас
Пореден труп бе намерен в "Къщата на ужасите" на бургаската улица "Кирил и Методий" в четвъртък сутринта. Полицията веднага е пристигнала на мястото на трагедията. Дошли са и медицински екипи.

Откритото тяло е на 45-годишния Георги Георгиев от Бургас. Трупът е бил по очи, съобщи Флагман.

Георги не е клошар, но бил зависим алкохолик, разказват запознати пред медията. Живеел на квартира в центъра на Бургас, но с приятели редовно се събирали в изоставената стара сграда, превърнала в сборище на наркомани, пияници и престъпници.

Само преди седмица - на 15 януари полицията проведе акция в сградата.

Тогава изведоха няколко човека, намиращи се в безпомощно състояние заради употреба на дрога. Беше открито и друго тяло на починал човек.

Оказва се, че едно от лицата, намиращи се в къщата по това време, е бил опасен престъпник, който се издирва.

След новината за открития труп преди седмица майка му и брат му решили да го приберат. В събота обаче той се е скарал с тях и напуснал дома си. Оттогава нямали връзка с него. Георги отново отишъл в призрачната къща, която се превърна в лобното му място. В четвъртък сутрин безжизненото му тяло е открито по очи. Информацията е, че той е получил инфаркт.

"Искахме да го вкараме в правилния път, да се излекува, но той отказа. Не можеше да работи поради операция, която претърпя преди известно време. А много скоро почина баща му, което му повлия още повече", казаха почернените близки.

