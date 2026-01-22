Враца: Няма данни за насилие над 3-годишно дете в ДГ "Вълшебница"
Няма данни за насилие над 3-годишно дете в ДГ "Вълшебница", Враца - това са установили проверки на няколко институции.
Сигналът на майката за евентуален физически и психически тормоз е разгледан от ръководството на учебното заведение, социалните служби и експертна комисия към Община Враца.
По инициатива на общинското ръководство, въпреки че няма нарушения, но с цел да се гарантира спокойна среда в детската градина, е ангажиран външен детски психолог, който, при желание от страна на родителите, ще работи с децата от групата.
Предстои и родителска среща, на която ще бъде обсъден случаят, посочиха от местната управа.
