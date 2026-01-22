НИМХ: Идва затопляне през уикенда

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще остане значителна. В отделни райони на Източна България валежите от дъжд все още ще продължат, но ще бъдат слаби. Вятърът ще отслабне, като в много райони ще стихне напълно. Това ще създаде условия за образуване на мъгла в равнините и котловините.

Минималните температури ще се движат между минус 5° и 0°, а в София термометрите ще покажат около минус 1°.

Утрешният ден ще предложи разнообразно време. Преди обяд в равнините и котловините видимостта ще бъде намалена от мъгли или ниска слоеста облачност. В следобедните часове на много места тя ще се разсее, но в Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден. В крайните югоизточни райони са възможни слаби превалявания от дъжд.

Съвсем различна ще бъде обстановката в планините, където ще преобладава слънчево време. В Североизточна България ще духа слаб северозападен вятър, докато в останалата част от страната ще бъде тихо.

Максималните температури ще варират в широки граници – от около нулата в районите с трайна мъгла до 8°-10° в Югозападна България. За София прогнозата е за около 9°.

По Черноморието и в планините

Облачно време очаква жителите и гостите на Черноморието, като по южното крайбрежие ще има и слаби превалявания. Сутрин видимостта на места ще бъде намалена. Максималните температури там ще бъдат между 5° и 7°, близки до температурата на морската вода.

В планините ще бъде предимно слънчево. Преди обяд по-значителни увеличения на облачността ще има главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг.

Прогноза за уикенда

Почивните дни ще донесат затопляне. Вятърът ще се ориентира от юг, но ще остане слаб. В равнините и котловините мъглите и ниската облачност ще се задържат, като временно подобрение на видимостта се очаква около обяд.

В неделя температурите ще се повишат допълнително. Минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните ще достигнат интервала между 6° и 11°. Още по-топло ще бъде в югоизточните райони, където живакът ще скочи до 13°-14°. По-студено ще остане единствено в северозападните райони с трайни мъгли, където температурите ще останат близки до нулата.