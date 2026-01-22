КЗП започна спешни проверки в аптеките заради скок в цените на лекарствата

Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започнаха масирани съвместни проверки в аптечната мрежа в цялата страна. Акцията е провокирана от вълна потребителски жалби за драстично поскъпване на медикаменти след 1 януари 2026 година, но до момента реални санкции липсват.

Сигнали за шоков ръст на цените

Повод за конкретната инспекция днес стана сигнал от възрастен гражданин, според когото цената на жизненоважно лекарство за кръвно налягане е скочила с една трета само за броени дни. Този случай не е изолиран, като от КЗП потвърждават получаването на множество подобни оплаквания, насочени както към лекарствени продукти, така и към хранителни добавки и детски храни.

"Конкретната проверка е по сигнал на възрастен човек, който твърди, че лекарство за високо кръвно налягане е поскъпнало с една трета от 1 януари", потвърди Цветислава Лакова, член на КЗП, преди влизането на екипите в столична аптека.

Разминаване между проверки и реалност

Въпреки общественото напрежение, данните на институцията показват сериозно разминаване между усещането на гражданите и официалната статистика. Предварителният мониторинг през портала "Колко струва", обхванал 84 проверки, отчита минимални отклонения в рамките на едва 2-3 стотинки.

Още по-показателен е фактът, че въпреки шумната акция, към момента няма съставен нито един акт за нарушение. Инспекторите се фокусират върху административни процедури – следи се за двойно обозначаване на цените и правилно превалутиране, като на търговците се дава 5-дневен срок за представяне на документи. Това повдига въпроса за ефективността на контрола в реално време.

Икономическите оправдания

От Комисията признават, че част от поскъпването е икономически обосновано и трудно може да бъде санкционирано. Като фактори се посочват увеличените цени на доставките, наемите, работните заплати и електроенергията. Ако се установи проблем по веригата на доставките, сигналът ще бъде препратен към Националната агенция за приходите (НАП), което допълнително ще забави евентуалните мерки.

В опит да илюстрират общата инфлационна картина, от КЗП посочиха друг сектор като рекордьор по поскъпване – паркингите и гаражите, където скокът на цените достига до 100%, въпреки че връзката с фармацевтичния пазар остава неясна.