Наталия Киселова не отрече: Ще бъде ли в листите на Румен Радев?

Бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова не пожела да отговори конкретно и категорично на въпрос дали ще се присъдини към листите на президента Румен Радев.

„Това е въпрос, за който ще си говорим, когато бъдат насрочени предсрочните избори“, отговори тя.



„Първо – Радев подаде оставка. Ако беше направено служебно правителство, щяха да обвинят г-н Радев, че прави правителство в свой интерес. По ттази причина мисля, че е правилно да се даде възможност на г-жа Йотова, като президент, да проведе разговори и да си поеме отговорността за съставянето на служебен кабинет. Според мен е редно, ако утре има решение на КС, г-жа Йотова да положи клетва като президент, за да стане ясно откога тече мандатът, който ще довърши“, заяви своята позиция Киселова относно това как трябва да се развият събитията занапред, както и настояването от страна на „Възраждане“ за по-бързо насрочване на предсрочните парламентарни избори