Петър Янков: Февруари носи рязко застудяване

Времето в България продължава да се движи по ръба на климатичните аномалии. След като януари се оказа с 2 до 3 градуса по-топъл от обичайното, февруари дава заявка да върне зимата на мястото ѝ, макар и без екстремни студове. Това прогнозира синоптикът Петър Янков, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Снегът се топи, но циклонът се завръща

Настоящата снежна покривка в равнините е нетрайна и днес ще се стопи бързо под влиянието на затоплянето. В столицата натрупването е символично – между 3 и 5 см, докато в Северна България до края на деня се очакват около 10 см. Планините обаче поемат по-сериозен удар с нови 20 см сняг, което в комбинация с предстоящия топъл вятър създава критична ситуация.

"Снежната покривка днес бързо ще се топи," предупреди Янков.

Температурен "влакче на ужасите"

Уикендът (24-25 януари) ще донесе пролетно усещане с температури между 5 и 13 градуса, като в София живакът ще достигне 8-9 градуса. Появата на южен вятър обаче е нож с две остриета – той ще "изяде" снега в ниското, но ще дестабилизира снежната покривка във високото.

Динамиката се запазва и през следващата седмица. Нова поредица от средиземноморски циклони ще атакува страната още в понеделник. Очакват се валежи от дъжд в ниското и сняг в планините, създаващи перфектните условия за заледявания по пътните настилки, особено по северните склонове.

Февруари: Завръщане към нормалността

Въпреки че медийните заглавия често вещаят апокалипсис, прогнозата на Янков за февруари е по-скоро за нормализиране, отколкото за бедствие. Очаква се месецът да бъде по-студен от януари, което е логично след температурните аномалии от последните седмици.

"Около 3-5 февруари се чакат превалявания от мокър сняг," посочва прогнозата. Температурите ще се движат в умерения зимен диапазон – минимални от -6 до -1 градуса и максимални между 1 и 6 градуса. Това е далеч от прогнозираните по-рано през месеца "полярни студове", но е достатъчно, за да създаде проблеми на ранно пробудилите се посеви.

Скритият риск: Лавините

Най-сериозното предупреждение касае любителите на зимните спортове. Редуването на снеговалежи, спирания и затопляния създава изключително нестабилна снежна покривка.

"Натрупванията на нов сняг като повърхност са прекъсвания с дни със спирания на валежите. Ще се получават зони с условия за приплъзване," предупреди експертът.

Съветът към скиорите и туристите е категоричен – карането извън очертаните писти през следващите дни граничи с самоубийство заради високата лавинна опасност.