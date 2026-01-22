  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +5
Пловдив: +1 / +2
Варна: +3 / +6
Сандански: +6 / +7
Русе: +0 / +0
Добрич: +1 / +3
Видин: +0 / +1
Плевен: -1 / +0
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +2 / +4
Стара Загора: +0 / +0

КЗП: Ако отидете с 200 евро да си вземете пакетче дъвки, търговецът може да ви откаже

  • Сподели в:
  • Viber
КЗП: Ако отидете с 200 евро да си вземете пакетче дъвки, търговецът може да ви откаже
A A+ A++ A

Отказ за връщане на ресто в евро, отказ за приемане на новата валута като платежно средство и неприемане на едри банкноти в магазините са сред най-честите сигнали към Комисията за защита на потребителите. Това заяви в „Тази сутрин“ временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев.

По думите му търговците нямат право да връщат клиенти с банкноти от 100, 200 или 500 евро, но има изключения – трябва да съответстват на обема на покупката.

„Ако отидете с 200 евро да си вземете пакетче дъвки, търговецът може да ви откаже такова плащане. Хубавото е, че тези сигнали са все по-малко. След 10 дни единствената валута, в която ще могат да върнат е евро. Миналата година за месец януари имаме под 3000 жалби и сигнали към КЗП, тази година, за 21 дни – 6300, но те намаляват прогресивно“, уточни Колячев.

По отношение на проверката в бургаски музеи за необосновано вдигане на цените, той обясни, че цената от 5 лв. за вход е станала 5 евро. „Съгласен съм, че от много години не са вдигали цените и имат много разходи, изискали сме всички данни, надаваме се, че ще имат добра икономическа обосновка.

По думите му има сигнали за увеличаване на цени на паркинги, гробища и други услуги. Той обясни, че гражданите могат да сигнализират на телефона, приложението или на имейла на КЗП.

Колячев обясни, че при проблеми с банкоматите трябва хората да се обръщат към конкретната банка. Той посочи, че има видеозаписи и подобни казуси се решават лесно.

Той уточни, че сигналите за фалшиви банкноти се препращат към полицията: „Смятам, че имаме голяма успеваемост в разкриването на подобен тип измами“. Колячев каза още, че очаква сигналите за нарушения да намаляват.

#КЗП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?