Общинар публикува стар клип на пиян полицай в метрото, МВР: Кадрите са от 2022 г.

Нов сигнал, в който се твърди, че е заснет пиян полицай, охраняващ метрото, публикува в профила си във Фейсбук общинският съветник от от "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев.

"Дали това наистина е полицай, дали ситуацията е в работно време, дали е пиян или му е лошо - това е работа на МВР и "Метрополитен" да кажат, аз не твърдя нищо и не съм разследващ орган", пише той.

От МВР съобщиха за Novini.bg:

"Твърденията на общинския съветник от групата на ПП–ДБ са спекулативни. Случаят е от 19.12.2022 г. През 2024 г., след като Любомир Николов заема поста директор на СДВР, той отстранява въпросния служител. Предприети са всички необходими дисциплинарни действия спрямо бившия кадър на МВР."

През 2022 г. министър на вътрешните работи е Иван Демерджиев.