Mагнитна буря достига Земята в края на януари

След серията от интензивни геомагнитни събития в средата на месеца, земното магнитно поле ще претърпи нови, но значително по-слаби смущения в началото на следващата седмица. Според прогноза на Лабораторията по слънчева астрономия към ИКИ и ИСЗФ, на 26 и 27 януари се очаква планетата да навлезе в зона на повишена геомагнитна активност от най-ниския клас G1.

Прогнозираното събитие идва на фона на успокояване на космическото време. Според данните, периодът между 22 и 25 януари се очертава като спокоен, без рискове за сателитните комуникации или наземната инфраструктура.

Предстоящата буря е класифицирана като "слаба" (Minor) по 5-балната скала на NOAA. За сравнение, само преди дни, около 20 януари, Земята беше подложена на въздействието на мощна буря от клас G4 (Тежка), която предизвика полярни сияния на ниски географски ширини и бе отразена широко.

При клас G1 възможните ефекти са минимални:

Незначителни флуктуации в електропреносните мрежи.

Леко влияние върху миграцията на прелетните птици.

Полярни сияния, видими само във високите северни ширини (над 60-ия паралел).

Времева рамка на смущението

Очаква се геомагнитният фон да се активизира сутринта на 26 януари (понеделник) и да остане нестабилен в продължение на около 48 часа. Експертите отбелязват, че подобни колебания са нормални за настоящия пик на слънчевия цикъл и не представляват заплаха за здравето или технологиите.