Български пробив в САЩ! Диа Евтимова стигна четвъртфинал в Уестън

Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Уестън с награден фонд 30 хиляди долара. 38-годишната българка и нейната партньорка Катержина Манделикова постигнаха обрат в оспорван двубой срещу представителките на домакините Бела Пейн и Сара Шумейт, побеждавайки ги с 4:6, 6:4, 10-8 в решаващия шампионски тайбрек.

Следващото предизвикателство пред Евтимова и Манделикова ще бъде изключително сериозно, тъй като на четвъртфиналите те ще се изправят срещу поставените под номер 1 в схемата американски сестри Алюра Самарипа и Марибела Самарипа.

В същия турнир на сингъл участие продължава и Лиа Каратанчева. Поставената под номер 7 българка стартира с победа в основната схема, а във втория кръг ще се изправи срещу участващата с „уайлд кард“ американка Ейва Родригес, като мачът ще бъде пореден тест за стабилността ѝ на клей настилка.