  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +5
Пловдив: +1 / +2
Варна: +3 / +6
Сандански: +6 / +7
Русе: +0 / +0
Добрич: +1 / +3
Видин: +0 / +1
Плевен: -1 / +0
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +2 / +4
Стара Загора: +0 / +0

Български пробив в САЩ! Диа Евтимова стигна четвъртфинал в Уестън

  • Сподели в:
  • Viber
Български пробив в САЩ! Диа Евтимова стигна четвъртфинал в Уестън
A A+ A++ A

Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Уестън с награден фонд 30 хиляди долара. 38-годишната българка и нейната партньорка Катержина Манделикова постигнаха обрат в оспорван двубой срещу представителките на домакините Бела Пейн и Сара Шумейт, побеждавайки ги с 4:6, 6:4, 10-8 в решаващия шампионски тайбрек.

Следващото предизвикателство пред Евтимова и Манделикова ще бъде изключително сериозно, тъй като на четвъртфиналите те ще се изправят срещу поставените под номер 1 в схемата американски сестри Алюра Самарипа и Марибела Самарипа.

В същия турнир на сингъл участие продължава и Лиа Каратанчева. Поставената под номер 7 българка стартира с победа в основната схема, а във втория кръг ще се изправи срещу участващата с „уайлд кард“ американка Ейва Родригес, като мачът ще бъде пореден тест за стабилността ѝ на клей настилка.

#САЩ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?