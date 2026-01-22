105 снегорина са в готовност при зимни условия в София

Във връзка със снеговалежите в София през тази нощ са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване. Обработени са трасетата, по които се движи градският транспорт във всички райони на територията на столицата. Общо на терен са работили 105 снегорина, посочват от пресцентъра на Столичната община.



В районите "Възраждане", "Лозенец", "Витоша", "Овча купел", "Люлин", "Кремиковци" и "Панчарево" се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици. В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса, почистват се и пътищата от общинска пътна мрежа в "Кремиковци", "Банкя", "Връбница", "Панчарево", както и Южната дъга на Околовръстен път.

На Природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване на двата планински пътя - кв. "Драгалевци" – хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – местност "Златни мостове".

Градският транспорт се движи и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути.

Водачите на пътни превозни средства да излизат с автомобили, подготвени за движение при зимни условия и да шофират със съобразена скорост, призовават от Столичната община. Местната власт напомня на собствениците на търговски и офис обекти и на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.

Затвориха за камиони Троянския проход заради обилен снеговалеж

475 снегорина обработват републиканските пътища, съобщиха междувременно от Агенция „Пътна инфраструктура”. Трасетата са почистени и проходими при зимни условия. Сняг в момента вали в областите Благоевград, Видин, Враца, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Пазарджик и Шумен, като дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа продължават, за да се гарантира безопасно пътуване, посочват от пресцентъра на АПИ.