Скандален случай в детска градина: "Г-жа 1" залепи устата на дете с тиксо

Скандален случай с изключителна обществена значимост разтърси Враца.

Майка се оплака, че педагогическо лице е залепило устата на 3-годишното ѝ дете с тиксо, пише агенция BulNews.

Става въпрос за детска градина „Вълшебница“. По думите на родителя Моника Вълкова, става въпрос за действия, които представляват физическо и психическо насилие, както и потенциално животозастрашаващо поведение спрямо малолетно дете.

За случая е подадена официална жалба до директора на детското заведение, а също и до Социалните, отдел „Закрила на детето“, Регионалното управление на образованието и Община Враца. От там пък тя е предадена на полицията и прокуратурата.

В момента по случая текат външни и вътрешни проверки, а междуинституционална среща е била свикана още на следващия ден след подаването на сигналите. Въпреки това, към момента не е взето окончателно решение и педагогът, срещу когото са повдигнати обвиненията, продължава да бъде в групата.

Майката е задържала детето си у дома, тъй като заявява, че не може да бъде спокойна за неговата безопасност.

Според изложеното в жалбата, в периода между 5 и 9 януари педагогическо лице, наричано от майката „г-жа 1“, е залепило устата на детето ѝ с тиксо. Действието е било извършено в присъствието на втори педагог.

По разказ на детето, след като другата учителка е забелязала какво се е случило, тя се е скарала на колежката си и лично е свалила тиксото, използвайки олио, за да не нарани допълнително лицето на момчето.

Малчуганът споделя за инцидента едва вечерта на 9 януари, докато майка му го приспива.

„До този момент той не ми беше казвал нищо, защото, по думите му, двете госпожи са му обяснили, че това било ‘шега’ и че не бива да ми казва“, се посочва в жалбата.

Родителят определя това като форма на психическо насилие и целенасочен опит за прикриване на извършеното.

След случилото се, майката забелязва видими следи по лицето на детето – по устните и бузите. По думите ѝ, болката е продължила няколко дни.

През седмицата след инцидента, по време на къпане, детето плачело, не позволявало да бъде докосвано по лицето и отказвало дори да му бъде измито.

„Това поведение е напълно нетипично за него и е пряко свързано с преживяното“, пише родителят в сигнала си.

В жалбата се подчертава и сериозният риск за здравето и живота на детето.

„Залепването на устата на малолетно дете с тиксо може да доведе до задушаване, паника и тежък стрес. В детска възраст, особено в колектив, децата често са със запушен нос и дишат основно през устата“, посочва майката.

Макар в конкретния момент детето да е било здраво, според нея това не намалява по никакъв начин тежестта на случая.

Според майката, най-фрапиращото в цялата ситуация е тоталното отричане от страна на педагозите. По думите ѝ, 3-годишно дете няма от къде да знае как се сваля тиксо безболезнено, без да е станало пряк свидетел.

Освен това историята се потвърждава и от второ дете от групата. То също споделило пред майка си, че е видяло как устата на другарчето му е била залепена с тиксо. Детето потвърдило също, че учителите са представили случилото се като „шега“.

След подаването на жалбите, според родителя, поведението на въпросната учителка рязко се променя.

На 12 януари другото дете казва на майка си, че „г-жа 1 е станала много мила и добра“.

Ден по-късно обаче то внезапно спира да разказва каквото и да било за случващото се в градината – нещо, което според нея е напълно нетипично.

Родителят на пострадалото дете изразява сериозно притеснение, че след като не е изведен от групата, педагогът е имал възможност да влияе върху децата – първоначално чрез демонстративно добро отношение, а впоследствие чрез внушения да не споделят у дома.

Още на следващия ден след подаването на сигналите е проведена междуинституционална среща с участието на съответните органи.

Към момента текат външни проверки от компетентните институции, както и вътрешна проверка в самата детска градина. Официално решение обаче все още не е обявено. Директорът пък отказва да вземе мерки с аргумента, че първо трябва да приключат проверките.

Майката е поискала единствено педагогът, обвинен в насилие, да бъде изведен от групата, за да може детето ѝ да продължи да посещава градината в познатата си среда. Това не се е случило и то е оставено вкъщи.

„То е лишено от ежедневната си среда, от връзката си с другите деца, защото не мога да бъда спокойна за неговата безопасност“, заявява майката.

Тя подчертава, че не желае да мести детето си в друга детска градина, но настоява конкретният педагог да няма никакъв контакт с него.