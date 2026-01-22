  • Instagram
В планините е облачно и мъгливо, със снежна покривка около 15 см

В планините е облачно и мъгливо, със снежна покривка около 15 см
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо, със снежна покривка около 15 сантиметра. На места има слаб вятър, посочиха от ПСС.

Съоръженията по курортите работят.

За изминалото денонощие Планинската служба е помогнала на трима чуждестранни туристи в района до Боянския водопад. Сигналът е подаден около 20:00 ч. вчера. Туристите са били без подходяща зимна екипировка и без планинска застраховка. Софийският отряд на ПСС им е оказал помощ с помощта на туристически котки, с които да слязат по пътеката.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

