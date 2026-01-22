Обявиха чаканата новина за "Под прикритие"

Премиерата на шестия сезон на сериала "Под прикритие" ще е през есента. Това каза за „България Днес“ продуцентът Димитър Митовски, който е създател на всички сезони на едноименната криминална поредица.

„За да успеем и да се вместим в срок, паралелно със снимачния процес върви и монтажът на сериите, но снимките извън страната в Малта и Франкфурт все още предстоят. Имаме да доснимаме и още малко кадри тук в страната“, казва бащата на „Под прикритие“.

Досега снимките на сериала не са имали никакви спънки: Всичко върви добре, направо по вода. Въпреки че премиерата зависи най-вече от БНТ, но при всички случаи ще е наесен, каза още Димитър Митовски, който също като почитателите на поредицата, които с нетърпение очакват да видят новата развръзка на сериала, бърза с изработването на 12-те серии.

Шестият сезон на един от най-емблематичните родни сериали ще се завърне отново в ефира на БНТ след близо десетилетие пауза.

В новия сезон на екран зрителите отново ще се насладят на великолепната игра на Михаил Билалов, който се превъплъщава в безскрупулния подземен бос Петър Туджаров-Джаро . Любимецът на всички Росен Гацов-Куката, в чийто образ влиза Мариан Вълев, също ръси мафиотски лафове от екран.



Сред големите изненади в шестия сезон на криминалния сериал, който определено постави нови стандарти във филмовото производство у нас, е участието на звездата

Юлиан Вергов, който за пръв път влиза в поредицата.

„Той ще има водеща роля, защото неговият персонаж ще е ключов за развитието на сюжета“, загадъчно издава още Митовски и допълва: „Също така актьорът Павел Иванов ще се присъедини към екипа, като ще замени Ивайло Захариев в ролята на Мартин Христов“.

Сюжетната линия в шестия сезон се развива преди и след събитията в оригиналната поредица. „Затова зрителите ще видят старите герои, които вече са мъртъвци. Ще разкажем за техните животи, преди да станат мафиоти, и ще проследим пътя им до престъпния свят. Надяваме се да създадем за пореден път увлекателна и динамична история, която създава напрежение на екрана, но и приковава към сериала с интерес“, разказва още Митовски.