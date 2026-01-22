Скандал блокира парламента заради среднощните промени в Изборния кодекс

Пленарното заседание на Народното събрание беше прекъснато тази сутрин след нарушаване на реда в залата. Напрежението ескалира заради предложение в дневния ред да бъде включено второто четене на промените в Изборния кодекс.

Искането за включване на новата точка направи председателстващият заседанието заместник-председател на парламента Костадин Ангелов след обсъждане на председателски съвет.

Първоначално народните представители приеха да разгледат днес като първа точка измененията в изборните правила. От парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) обаче поискаха прегласуване, което да бъде предшествано от проверка на кворума.

Обявяването на резултата от проверката се забави, което предизвика реакция в залата. Депутати започнаха да скандират „Времето“ и да тропат по банките. Тъй като скандиранията продължиха и работата не можеше да продължи нормално, Костадин Ангелов даде 10 минути почивка, без да съобщи резултата от проверката.

Позициите на партиите

Още преди ескалацията на напрежението, Петър Петров от "Възраждане" направи обратно процедурно предложение – измененията да не се разглеждат днес.

"Не трябва да допускаме тази поредна гавра с изборното законодателство", заяви Петър Петров, аргументирайки се, че "нищо добро няма да произлезе" от тези промени.

По-рано днес от ПП-ДБ излязоха с официална декларация, в която се обявиха категорично против спешното влизане за обсъждане в пленарната зала на промените в Изборния кодекс.