„Стани богат“ с Ники Кънчев се завръща

Любимата телевизионна игра „Стани богат“ отново заема мястото си в ефира на bTV през февруари. Тази пролет цената на знанието се удвоява - 100 хиляди лева стават 100 хиляди евро – промяна, която засилва хъса за игра и стремежа към покоряване на заветния 15-и въпрос.

Неподражаемият Ники Кънчев ще посрещне на стола на богатството участниците, които искат да покажат знания и находчивост в новите епизоди на играта.
„100 000 евро променят усещането за играта. Това е новият връх в „Стани богат“ и силна мотивация да стигнеш до 15-ия въпрос“, споделя Ники Кънчев.

Най-великата игра за знания ще предложи на зрителите интелектуално напрежение, неочаквани обрати и силни емоции до последния въпрос. И още - специалните тематични седмици през пролетния сезон ще превърнат всяко издание в незабравимо телевизионно преживяване.

„Стани богат“ се завръща по-свеж и по-блестящ от всякога. Знанието никога не е било толкова ценно! И никога не е носило 100 000 евро!



