Протест пред ВСС срещу Борислав Сарафов
Граждани, организирани от инициативата „Правосъдие за всеки“ излязоха на протест пред сградата на Висшия съдебен съвет в столицата.
Основното им искане е за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
Днес в сградата се провежда първото задание на Съвета за тази година.
Протестиращите настояха за смяна на "незаконния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Боби Сарафов", и обявиха, че ако им бъде отказано изслушване, ще проведат открито заседание отвън и ще приемат "гражданско решение" в съответствие с Конституцията и Закона за съдебната власт.
Събралите се скандираха "Сарафов вън" и "Не искам ВСС да служи на прасе".
В района има засилено полицейско присъствие. На някои от улиците в района полицията е организирала контролно-пропускателни пунктове.
