  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +5
Пловдив: +1 / +2
Варна: +3 / +6
Сандански: +6 / +7
Русе: +0 / +0
Добрич: +1 / +3
Видин: +0 / +1
Плевен: -1 / +0
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +2 / +4
Стара Загора: +0 / +0

Протест пред ВСС срещу Борислав Сарафов

  • Сподели в:
  • Viber
Протест пред ВСС срещу Борислав Сарафов
A A+ A++ A

Граждани, организирани от инициативата „Правосъдие за всеки“ излязоха на протест пред сградата на Висшия съдебен съвет в столицата.

БГНЕС

Основното им искане е за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

БГНЕС

Днес в сградата се провежда първото задание на Съвета за тази година.

БГНЕС

Протестиращите настояха за смяна на "незаконния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Боби Сарафов", и обявиха, че ако им бъде отказано изслушване, ще проведат открито заседание отвън и ще приемат "гражданско решение" в съответствие с Конституцията и Закона за съдебната власт.

БГНЕС

Събралите се скандираха "Сарафов вън" и "Не искам ВСС да служи на прасе".

БГНЕС

В района има засилено полицейско присъствие. На някои от улиците в района полицията е организирала контролно-пропускателни пунктове.

БГНЕС

#ВСС

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?