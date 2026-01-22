Две земетресения с един епицентър у нас за по-малко от 10 часа

Две земетресения с един и същ епицентър разлюляха България в рамките на по-малко от 10 часа, показват данни на Национален институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките. И двата труса са регистрирани в района на Стралджа, област Ямбол – зона, която и преди е показвала сеизмична активност.

Първото земетресение е отчетено в сряда вечерта в 20:41 часа и е било по-силното от двете – с магнитуд 3,4 по Скалата на Рихтер и дълбочина около 14 километра. Трусът е усетен слабо в близките населени места, като предизвика притеснение сред местните жители, макар да няма данни за нанесени щети или пострадали хора.

Вторият земен трус е регистриран в 5:14 часа сутринта, отново с епицентър в близост до Стралджа. Магнитудът му е 2,4 по Скалата на Рихтер, а дълбочината – около 20 километра. По-слабият вторичен трус е характерен за подобни сеизмични серии и показва продължаваща активност в района, която сеизмолозите следят внимателно през следващите часове.