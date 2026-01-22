Радостин Василев: Очаквам партньорство с Румен Радев

Радостин Василев, лидер на партия МЕЧ, открито заяви амбициите си за политическо партньорство с президента Румен Радев след предстоящите избори. В ефира на националната телевизия тази сутрин, бившият спортен министър очерта схема за съвместни действия, насочени към демонтаж на така наречения "модел Борисов – Пеевски", виждайки в държавния глава единствения реален съюзник за тази цел.

Търсене на "тежката артилерия"

Изявлението на Василев идва в момент на политическа турбуленция и засилващи се спекулации за прякото влизане на Румен Радев в партийната политика. Лидерът на МЕЧ не скри, че разчита именно на авторитета на президента, за да постигне целите, които партията му не може да реализира самостоятелно.

"С очаквания да имаме партньор, с който да можем да направим ефективно нещо, което обществото чака от много години. Това е един модел дългогодишен да бъде махнат - на Борисов и на Пеевски. Политически, олигархичен, мафиотски модел", заяви Радостин Василев, цитиран от БНТ.

Идеологически компромис в името на властта

Анализът на думите на Василев разкрива готовност за сериозни идеологически компромиси. Докато МЕЧ се самоопределя като "умерено консервативен, истински центристки субект", президентът Радев традиционно се свързва с левия политически спектър и русофилските нагласи.

Василев обаче побърза да неглижира тези различия: "При него има естествено залитане вляво. Нормално от генезиса му, който и стана президент. И много силно припокриване имаме във външната политика и в геополитиката", коментира лидерът на МЕЧ.

Това признание повдига въпроси за бъдещата геополитическа ориентация на евентуална коалиция "Радев-Василев" и дали "припокриването" не означава завой от евроатлантическите партньори – тема, която остава премълчана зад популистките лозунги за борба с корупцията.

Партньорство "след", а не "преди"

Важен нюанс в стратегията на Василев е времевият хоризонт. Той уточни, че вижда възможност за партньорство с Румен Радев след изборите, а не под формата на предизборна коалиция. Това подсказва, че МЕЧ ще се опита да запази своята идентичност по време на кампанията, но е в пълна готовност да влезе в орбитата на президентски проект при разпределението на властта в следващия парламент.

"Възможен партньор след изборите. Както и всички, които искат да се борят с тези хора, истински. Защото видяхме много фалшиви герои през последните 4–5 години", допълни Василев, нанасяйки косвен удар по бившите си партньори от "Продължаваме промяната".

Изборният кодекс като бойно поле

Освен политическите сметки, Василев коментира и техническата подготовка на вота. Според него, целта на текущите промени в Изборния кодекс е да се блокира използването на старите машини за гласуване. Той изрази скептицизъм относно възможността за въвеждане на сканиращи устройства за хартиените бюлетини в кратките срокове преди вота, което създава предпоставки за поредния изборен хаос.