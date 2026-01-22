Проходът Троян-Кърнаре е затворен

Движението през прохода Троян-Кърнаре е напълно спряно за всички видове моторни превозни средства тази сутрин. Решението е наложено от полицията на терен заради рязкото влошаване на метеорологичната обстановка и натрупаната снежна покривка, която прави преминаването през най-високия старопланински проход невъзможно.

Към 08:45 часа тази сутрин информацията за пълната блокада идва единствено от органите на МВР. В официалните канали на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) все още липсва актуализация за промяната в статута на пътя, което създава риск за шофьорите, разчитащи на дигиталните системи за оповестяване.