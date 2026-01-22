„Ние, потребителите“: Търговци закръглят рестото и масово ощетяват клиенти

Множество сигнали за некоректно закръгляване на сметките в търговската мрежа постъпват от началото на годината. Търговци масово обявяват цени в левове, които са съобразени с кръгли стойности в евро, което води до крайна сума за плащане със стотинки, които често не се връщат като ресто, предупредиха от платформата „Ние, потребителите“.

Поради преизчисляването, цените на етикетите често завършват на 35, 78 или 89 стотинки. Тези суми фигурират коректно във фискалния бон, но проблемът възниква при разплащането на касата.

В редица случаи търговците закръгляват рестото в своя полза – например до 40, 80 или 90 стотинки, вместо да върнат точната сума. Така потребителят губи между 1 и 5 стотинки при всяка покупка.

„Тези суми, макар и малки поотделно, представляват чиста печалба за търговеца и реална финансова загуба за клиента“, посочват от потребителската платформа.

Практиката разчита основно на психологическия момент – неудобството на клиента да си поиска точното ресто за „няколко стотинки“. Според експертите обаче, това мълчаливо съгласие насърчава некоректното поведение и затвърждава лоши търговски практики. Очаква се проблемът да се задълбочи до края на месеца, като търговците все по-често ще се оправдават с липса на налични дребни монети от всички номинали.

От „Ние, потребителите“ обръщат внимание, че въпросът не е маловажен. Ако днес загубата се измерва в няколко стотинки, то на следващ етап – когато цените ще бъдат само в евро – подобно закръгляване може да доведе до двойно по-големи загуби за клиентите.

Ако една цена завършва на 0,35 или 0,78 евро, закръгляването ѝ нагоре ще има по-сериозно финансово изражение.

Съвет към потребителите

От организацията призовават гражданите да следят внимателно касовите си бележки и полученото ресто, като реагират при всяко несъответствие. Това право важи както при плащане в левове, така и в евро.

Законът задължава служителя на касата да върне точно ресто или, при поискване, да съобщи левовата равностойност, ако рестото е в евро.

„Това не е дребнавост, дори на фона на недоволството за значителен ръст на цените на редица стоки и услуги. Това е достойно, отговорно и напълно основателно отстояване на потребителските права“, подчертават от „Ние, потребителите“.