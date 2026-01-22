  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +5
Пловдив: +1 / +2
Варна: +3 / +6
Сандански: +6 / +7
Русе: +0 / +0
Добрич: +1 / +3
Видин: +0 / +1
Плевен: -1 / +0
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +2 / +4
Стара Загора: +0 / +0

Жълт код за поледици в 3 области, валежите отслабват в четвъртък

  • Сподели в:
  • Viber
Жълт код за поледици в 3 области, валежите отслабват в четвъртък
A A+ A++ A

В четвъртък в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от югозапад.

Максималните температури ще са предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°.

За 22 януари е обявен жълт код за поледици в три области. Предупреждението е в сила за областите Смолян, Хасково и Кърджали.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат 7°-9°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

#поледици

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?