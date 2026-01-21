Пореден протест поиска оставката на Борислав Сарафов: "Операция: Нищожен"

Протест с искане за оставката на изпълняващ длъжността главен прокурор се проведе в София пред Съдебната палата. Протестиращи настояха Борислав Сарафов да напусне поста или да бъде заменен от друг изпълняващ функциите главен прокурор до редовен избор на титуляр от Висшия съдебен съвет. С отказа си да освободи поста Борислав Сарафов блокира цялата съдебна система.

Протестът бе мирен, със слоган "Операция: Нищожен". Инициативата е на "Правосъдие за всеки", но подкрепена от много организации. Една от тях и на студентите.

Вчера те бяха пред кабинета на Борислав Сарафов и дадоха заявка, че искат неговата оставка.

"Причината да сме тук е, че битката за една по-справедлива и добра България не е приключила. Правителството е паднало, но ние се готвим за избори и трябва да бъдат проведени честно. Нали никой не мисли, че могат да бъдат такива с главен прокурор като Борислав Сарафов, на когото му е изтекъл мандатът? Трябва да се борим за справедлива България и честни избори", сподели протестиращ студент.

Сходни са исканията и на останалите хора, събрали се на площада. От протеста хората ще се отправят на шествие Висшия съдебен съвет. Протест ще има и там утре сутрин отново.

Утре отново от инициативата "Правосъдие за всеки", както и граждани от 08:30 часа пред сградата на Висшия съдебен съвет, когато заседава Пленумът и ще поискат категорично смяната на незаконно изпълняващия функциите главен прокурор. Борислав Сарафов.

Протестът се провежда от инициативата "Правосъдие за всеки" съвместно със "Студенти против мафията" и "Активни политики.