Президентството: Поканата от Доналд Тръмп за Съвета за мир е получена на 20 януари

Официалната междуинституционална кореспонденция, с която президентът Румен Радев е получил чрез Министерството на външните работи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция на 20 януари. Това съобщиха от президентството в отговор на отправени въпроси.

Оттам посочват, че изнесените по темата твърдения от страна на министъра на външните работи са некоректни и не отговарят на фактите.

Поканата е отправена персонално към държавния глава. В отговора си до президента Тръмп Румен Радев е направил преглед на актуалната политическа обстановка в България, включително подадените оставки от правителството след многохилядните протести в страната, както и собствената си оставка от президентския пост.

Президентът е подчертал, че решението му цели пряко ангажиране с възстановяването на държавността, укрепването на върховенството на правото и възобновяването на диалога между институциите и гражданите, посочват в съобщението от президентската институция.

Затова Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността.

