"Файненшъл Таймс": Отлага се споразумението за следвоенно възстановяване на Украйна

Разногласията между Вашингтон и европейските столици относно суверенитета на Гренландия и предложения от Доналд Тръмп "Съвет на мира" отлагат за неопределено време споразумението за следвоенно възстановяване на Украйна, пише вестник "Файненшъл Таймс". Според украинските власти договарянето на съвместния план за мобилизиране на 800 милиарда долара е на финалната права.

В Киев при температура от минус 12 градуса тази сутрин 4 хиляди жилищни сгради останаха без парно - в резултат на руските въздушни удари от нощта на понеделник срещу вторник. Половината киевчани нямат ток. Стотици хиляди са напуснали града, сподели пред Франс прес кметът Виталий Кличко:

Можете да си представите във вашия дом да няма светлина, да няма вода. Няма как да си вземете душ, радиаторите са ви студени. Температурата вътре е 10 градуса или по-ниска. Преди последното нападение населението на нашия град беше 3 600 000 души. 600 000 го напуснаха. При това не всички, които искат да го напуснат имат тази възможност. Основната цел на Русия е да потисне нашите хора, да сломи съпротивата им.

Освен Киев, в тежка хуманитарна ситуация са жителите и на други части на Украйна. Половин милион души в Харковска област също са без ток. Русия отново е атакувала енергийната инфраструктура на Харков и Одеса.