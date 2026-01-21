Асен Генов: Ако политиката на Тръмп стане неудобна на определени кръгове, ще го „дисциплинират“

В речта си на Световния икономически форум американският президент Доналд Тръмп възхвали политиката си и критикува Европа.

Тръмп заяви, че Старият континент „не отива в правилната посока“. Като причини той посочи миграцията и Зелената сделка на евросъюза за намаляване на въглеродните емисии.

Тръмп засегна и спора за Гренландия – той заяви, че Съединените щати искат незабавни преговори за придобиването на острова и не желаят това да стане чрез военна сила.

За новия световен ред и политиката на Доналд Тръмп в предаването „Лице в лице“ говори журналистът Асен Генов.

„Така изглежда, че наистина това, което ние познавахме след края на Втората световна война до днес като някакви общоприети норми, според които например териториални граници не се прекрояват с военна сила и агресия, сякаш вече се обезценява като концепция и обезсилва като идея“, каза той.

„Политиката на Тръмп трябва да се разглежда през призмата на това, което предстои тази година в САЩ. Вече има достатъчно признаци, че вътре в Републиканската партия, а и в обществените настроения, одобрението към Тръмп пада. Фактът, че вече конгресмени и сенатори се оглеждат и гледат към предстоящите междинни избори в САЩ, показва че тези избори ще променят както нагласите, така и очакванията към самия Тръмп“, уточни още журналистът.

По думите му случаят с Венецуела и ареста на досегашния президент Николас Мадуро е пример за „нормализиране“ от страна на Тръмп на използването на сила като нормален начин да действие.

„В момента, в който неговата фриволна политика стане неудобна на определени кръгове, убеден съм, че ще го образно казано „дисциплинират“ и него“, прогнозира той.

„Сложната обвързаност от интереси – американски, външнополитически, двупартийно приети интереси, струва ми се, рано или късно ще постави Тръмп в ституация, в която ще трябва малко „да свие перките“, каза още журналиста.

Той коментира и поканата от страна на американския президент към все още действащия президент, тъй като оставката му все още не е приета от Конституционния съд, Румен Радев – който да стане член и представител на България в Съвета за мир в Газа.

„Неговият Съвет за мир, в който таксата е 1 милиард долара за участие. Създаването на паралелни структури (с тези на ООН – бел.ред.) не допринася по никакъв начин за решаването на ситуацията, в която се намираме в момента. В този смисъл, аз съм склонен да приема за нормална реакцията на тези европейски лидери, които не приемат и са против“, каза Асен Генов.