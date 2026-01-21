Кузман Илиев: Може да участваме в разговори с Радев, но няма да си дадем регистрацията

За лидера на "България може" Кузман Илиев слизането на Румен Радев на партийния терен е положителна новина. Пред БНР той подчерта, че това означава, че се разбива монополът в управлението.

"В България качеството на политическата услуга е изключително ниско. Това, че влиза президентът е нещо много хубаво, защото ние вече имаме конкуренция, но градивна конкуренция и по този начин това дисциплинира всички", обясни той в интервю за предаването "12+3".

Илиев подчерта, че е много трудно да се намерят хора, които разбират политиката като кауза. "Ако са хора, които са търгаши в политиката, така ще те омаскарят, така ще те наклепат, че ако ще не Румен Радев, а някакъв ангел да слезе от небето, и той ще бъде окалян", коментира той.

По думите му изграждането на такава партия е сложен процес, но, според него, президентът има капацитет да го направи. Въпросът е, че няма време до тези избори, подчерта Кузман Илиев.

Според него президентът е добре да въвлече в разговора за политика различни партии, хора, съмишленици и експерти, които са неподкупни, порядъчни и в които има идеализъм. Това е много трудно нещо, изказа мнението си той. По думите му "тази надежда в момента не трябва да се базира само на личността на президента". И обясни защо:

"Ако е така, той ще бъде достатъчно омаскарен. Но ако той направи един умен политически ход, с който отвори ветрилото и фронта и влязат и нови лица с креативен подход към решаването на политическите проблеми, хора, които обществото уважава – това наистина вече е политическо умение".

Лидерът на "България може" отбеляза, че не е невъзможно да работят с Радев, ако получат предложение за явяване на изборите във формат коалиция:

"Ако влезем в равностоен разговор с екипа на президента и той покаже платформи, концепции като нашите и седнем и водим политически разговор и може да има политическо взаимодействие с него, това е съвсем друг разговор. Тогава ние сме отворени. Президентът Радев има много пунктове, по които имаме близост".

Според него е достойна позицията на президента по отношение на Украйна.

"България може" може да участва в разговори с Румен Радев за коалиция, с която да се яви на изборите, но трябва да видим икономическата му програма, подчерта Кузман Илиев и посочи като пример златните резерви, за които формацията настоява да бъдат върнати от Великобритания (бел. ред. 60% от тях са във Великобритания) в БНБ. За него другото ключово нещо е въпросът с "цифровото евро". И още: "Ако президентът застане зад идеята кешът да бъде вписан в Конституцията – имаме взаимодействие".

Няма как да си дадем регистрацията, защото тук е заложен трудът на много хора, категоричен бе Кузман Илиев.

По думите му е в полето на президента дали ще се получи вълна от гласуващи.

Според него гласуването трябва да е смесено – и с машини, и с хартия. "Но веднага да се запечатват секциите и това да отива в професионална администрация, която да брои в професионални щабове", смята той.