Антимафиоти арестуваха шефа на ТЕЛК комисия в Пазарджик за подкупи

Антимафиоти задържаха председателя на ТЕЛК комисия в болницата в Пазарджик за получаване на подкуп с цел издаване на експертни решения за намалена работоспособност, съобщиха от ГДБОП.

В хода на разследването, продължило няколко месеца, е установено, че за период от септември до ноември 2025 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, медикът е приел 4 подкупа в общ размер на 8500 лева (4345 евро).

В три от случаите за издаване на съответните експертни решения са му предадени по 2500 лева, а в един от случаите - 1000 лева. Пациенти на медицинското лице са били трима мъже и жена на възраст между 48 и 66 години.

Специализираната полицейска операция е проведена на 20 януари по образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик. При извършените действия по разследването в Пазарджик и Велинград, са иззети множество веществени доказателства, мобилни телефони и документи, имащи отношение към воденото разследване.

Задържаният лекар е обвинен и му е наложена мярка за неотклонение "гаранция“ в размер на 5000 евро.

По делото към момента са разпитана 20 свидетели. Работата по случая продължава

