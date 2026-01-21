Желязков и Георгиев в Давос, външният министър с атака по Радев заради поканата от Тръмп

Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация, която участва в ежегодната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. В състава й участва и министърът на външните работи Георг Георгиев, който изрази недоумение във връзка с разпространено прессъобщение на канцеларията на държавния глава, с което се съобщава за получена до президента Румен Радев покана от Доналд Тръмп за включване в негова инициатива, обозначена като "Съвет на мира".

В рамките на форума министър-председателят и членовете на българската делегация провеждат срещи с държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации и на водещи международни компании, съобщиха от правителствената пресслужба.

Оттам добавят, че акцент в разговорите са глобалната икономическа и геополитическа среда, въпросите на сигурността, устойчивото развитие, енергийната трансформация и утвърждаването на България като надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО.

"В този контекст външният министър изрази недоумение във връзка с разпространено прессъобщение на канцеларията на държавния глава, с което на българската общественост се съобщава за получена до президента Румен Радев покана от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп за включване в негова инициатива, обозначена като "Съвет на мира", допълват от пресслужбата на МС.

Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник, "като три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на министър-председателя във форума в Давос, държавният глава избира да обяви нейното получаване, без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ. До настоящия момент не е изразена позиция нито по инициативата за мир в Газа, нито по представяния 20-точков план, както и по други ключови въпроси от актуалния външнополитически дневен ред", заяви първият ни дипломат.

По думите му възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент.

"Министърът счита, че в условията на засилена международна динамика и с оглед на предстоящите избори в България, темите от международния дневен ред изискват ясни, отговорни и категорични позиции", пишат от правителствената пресслужба.

Българските граждани имат право да знаят къде се намира страната ни, какви позиции защитава, каква политика провежда и към кое ценностно и цивилизационно пространство принадлежи, заяви министър Георгиев.

В съобщението се добавя, че само през последната година България е завършила ключови етапи от своя интеграционен процес, включително пълноправното си участие в Шенген и присъединяването към еврозоната - стратегически решения с дългосрочен характер, по които към момента липсва публична позиция от страна на държавния глава.

