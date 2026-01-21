  • Instagram
На първо четене депутатите закриха КПК, приеха законопроекта на ГЕРБ
На първо гласуване в пленарна зала с 121 "за'', 82 "против" и 10 "въздържал се" народните представители приеха законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на антикорупционната комисия (КПК), предаде репортер на ФОКУС. Народните представители гласуваха също промените между първо и второ четене да се гледат по съкратената процедура.

Законопроектът на ГЕРБ предлага закриване на Комисията за предотвратяване на корупцията (КПК), като разследващите й функции ще бъдат прехвърлени към ГДБОП. Превенцията на корупцията, установяването на конфликт на интереси и проверката за несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, ще преминат към Сметната палата.

Народните представители отхвърлиха предложенията на "ДПС-Ново Начало" и "Продължаваме Промяната-Демократична България" за закриване на КПК.

Какво предвиждат другите два отхвърлени законопроекта?

Законопроектът на "ДПС Ново Начало" предлага закриване на антикорупционната комисия, като разследващите функции се прехвърлят към ДАНС, а проверката за несъответствие в декларираното имущество на публични лица да премине към Сметната палата. Законопроектът на ПП-ДБ предлага закриването на КПК в настоящия й вид, но създаването на нов орган, който да продължи да противодейства на корупцията, без разследващи функции.

