НИМХ предупреди: Обилни снеговалежи и поледица в четвъртък

За значителни снеговалежи и условия за поледица в четвъртък – 22 януари, предупреждават от НИМХ.

Жълт код за сериозни снеговалежи е обявен в област Смолян, където ще се образува нова снежна покривка до 10 сантиметра. Втори жълт код за образуване на поледици в сутрешните часове е обявен в области Кърджали и Хасково.

Снимка: btvnovinite.bg

През нощта ще бъде облачно и на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни по количество в крайните южни райони. В източните райони валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици.

В четвъртък в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Минималните температури – между -4° и 1°, а максималните – предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната.

Снимка: btvnovinite.bg

През следващите два дни в равнините и котловините ще има мъгли или ниска слоеста облачност. Възможни са и изолирани слаби валежи. В планинските райони в събота ще бъде предимно слънчево, а в неделя предстои увеличение на облачността. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между -5° и 0°, а максималните – между 2° и 7°.

В неделя и понеделник облачността ще е значителна, ще има и валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България и западните райони. Във вторник валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва=