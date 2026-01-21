"Мисията е изпълнена": И шведските военни напуснаха Гренландия

Шведските въоръжени сили съобщиха, че приключват разузнаването си в Гренландия.

Според съобщението, озаглавено "Мисията е изпълнена - ангажиментът в Арктика продължава", работата на място е извършена с цел проучване на условията и възможностите за бъдещи тренировъчни дейности на острова и в Арктика - "район с нарастващо стратегическо значение за НАТО".

Присъствието на Швеция е било от офицери по планиране, на които е било възложено да проучат условията за бъдещо участие в учения.

"Сега напускаме обекта, но не и бойните действия. Следващата стъпка е да оценим събраната информация и да започнем да планираме бъдещи учения", е коментирала вицеадмирал Ева Скуг Хаслум, началник на отдела за управление на операциите.

От края на миналата година шведските въоръжени сили са част от нова оперативна зона на НАТО, която се простира от Северна Америка до финландската и норвежката граница с Русия.

Зоната на операциите включва Арктика и важната трансатлантическа връзка, която свързва Северна Америка с Европа. Седем от осем арктически държави са страни от НАТО, като Швеция е една от тях, а Русия е осмата.

Руските амбиции в Арктика са добре известни и в рамките на съвместното планиране на отбраната на НАТО, Швеция, заедно с останалите скандинавски страни, има отговорност да допринесе за сигурността в региона", посочват Шведските въоръжени сили.

"За да можем да защитаваме зоната, която сме длъжни да защитаваме, ние също трябва да бъдем активни там. Присъствието, сътрудничеството и обучението в Арктика са важна част от цялостното възпиране и отбрана на алианса. Как, кога и с какви ресурси Швеция и въоръжените сили ще участват в дейности в Гренландия, е част от работата по планирането, която сега предстои да започне", е казала още Ева Скуг Хаслум.

Намерението е Швеция да участва в повтарящите се датски учения Arctic Endurance през годината, които имат за цел да укрепят сигурността в района и да практикуват отбраната на северния фланг на НАТО. Серията от учения се ръководи от Дания, а работата по планирането ще се проведе в диалог с Дания и други съюзници, обясняват от Швеция.

В неделя германската армия прекрати внезапно и без предварително съобщение разузнавателната си мисия в Гренландия. Войниците ѝ напуснаха страната в ранните часове на деня. По информация на германски медии, 15 военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили са излетели от летището в столицата Нуук с полет на Icelandair, насочен към Европа.

Групата е била ръководена от флотилен адмирал Щефан Паули. Само ден по-рано той публично заяви, че мисията може да бъде удължена и че германската страна е обсъждала с датски партньори възможности за бъдещо сътрудничество, които са били докладвани в Берлин с очакване на политическо решение за следващи стъпки, писа "Билд".

Вместо това рано сутринта е постъпила заповед за незабавно изтегляне, изпратена директно от германската столица. Не е била предоставена официална причина нито на военните на терен, нито публично. Всички планирани срещи и активности са били отменени в спешен порядък.



