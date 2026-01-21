България купува американски ракети за над 200 млн. долара
Правителството одобри проекта за инвестиционен разход за придобиване от САЩ на брегови противокорабен ракетен комплекс.
Проектът включва два договора – един за доставяне на системата и един за доставяне на системата за командване и управление. Стойността за доставката е 205 млн. долара, а за командването – малко над 3 млн. долара.
Решението на кабинета ще бъде внесено в народното събрание, информира военният министър в оставка Атанас Запрянов, предаде БГНЕС.
Основните плащания по договора ще бъдат извършени към 2029 – 2030 година, добави Запрянов. Крайният срок за изпълнение и доставка е 2030 година.
Военният министър в оставка съобщи, че след проекта за придобиване на противоминни кораби от Белгия и Нидерландия, стартира още един проект за модернизация на българската армия.
Министерски съвет одобри решение за споразумение между правителствата на България и Италия, с което двете държави се ангажират да започнат съвместно изграждане на съоръжение за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО. С това решение в района на Кабиле на два етапа – първо временен, ще бъде разположена бойната група, която към днешна дата е дислоцирана в Ново село.
Това споразумение позволява на италианските въоръжени сили да извършват съответните инвестиции, уточни Запрянов.
