България купува американски ракети за над 200 млн. долара

Стопкадър
Правителството одобри проекта за инвестиционен разход за придобиване от САЩ на брегови противокорабен ракетен комплекс.

Проектът включва два договора – един за доставяне на системата и един за доставяне на системата за командване и управление. Стойността за доставката е 205 млн. долара, а за командването – малко над 3 млн. долара.

Решението на кабинета ще бъде внесено в народното събрание, информира военният министър в оставка Атанас Запрянов, предаде БГНЕС.

Основните плащания по договора ще бъдат извършени към 2029 – 2030 година, добави Запрянов. Крайният срок за изпълнение и доставка е 2030 година.

Военният министър в оставка съобщи, че след проекта за придобиване на противоминни кораби от Белгия и Нидерландия, стартира още един проект за модернизация на българската армия.

Министерски съвет одобри решение за споразумение между правителствата на България и Италия, с което двете държави се ангажират да започнат съвместно изграждане на съоръжение за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО. С това решение в района на Кабиле на два етапа – първо временен, ще бъде разположена бойната група, която към днешна дата е дислоцирана в Ново село.

Това споразумение позволява на италианските въоръжени сили да извършват съответните инвестиции, уточни Запрянов.

