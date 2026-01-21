Тръмп: 'Няма да използваме сила за Гренландия… но ако кажете не, ще го запомним!'

На Световния икономически форум в Давос президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати търсят „незабавни преговори“ относно потенциалното придобиване на Гренландия, като подчерта, че страната няма да бъде взета със сила. Тръмп определи Гренландия като „ключов фактор за световния мир и защита“ и нарече искането си „много малка молба“ спрямо десетилетията американски принос за НАТО. [Дания многократно е заявявала, че Гренландия не е за продан.]

През цялата си реч Тръмп многократно твърдеше, че САЩ „връщат“ Гренландия на Дания след Втората световна война, заявявайки: „Вече я притежавахме, но с уважение я върнахме на Дания неотдавна.“ [Гренландия е част от Кралство Дания в продължение на векове. Въпреки че САЩ са изградили военни бази там по време на войната съгласно споразумение за сигурност, те никога не са притежавали територията. През 1946 г. президентът Хари Труман е предложил да купи Гренландия, но Дания е отхвърлила предложението.]

Тръмп предупреди: „Можете да кажете 'да' и ще сме много благодарни, или можете да кажете 'не' и ще го запомним“, като подчерта желанието си за сделка, използвайки подхода „изкуството на сделката“ (Art of the deal), с който е известен. Той твърди, че САЩ не са получили „нищо от НАТО“, освен защитата на Европа от Русия, и постави под въпрос ангажираността на другите членове към алианса. [Колективното задължение за защита по член 5 на НАТО е използвано само веднъж – в полза на САЩ, след атаките на 11 септември.]

Общо за Европа, Тръмп критикува икономическите и енергийни политики на континента, твърдейки, че „някои места в Европа вече са почти неразпознаваеми… ужасно е какво правят със самите себе си. Те се саморазрушават.“ Той подчерта, че енергията, търговията, имиграцията и икономическият растеж трябва да са приоритети за европейските държави, като отбеляза шотландското и немското си наследство като част от връзката си с региона.

Тръмо направи и гръмко изказване: „Без нас може би щяхте да говорите на немски и японски“, подчертавайки ролята, която според него Америка е изиграла за защита на Европа. [Това твърдение преувеличава американската намеса; Гренландия е била под датски контрол и САЩ са изградили базите с съгласието на Дания.]

Тръмп също накратко коментира Канада и Франция, казвайки на канадските лидери, че „трябва да са благодарни“ за подкрепата от САЩ, и се подигра на избора на слънчеви очила на френския президент Еманюел Макрон по време на речта вчера. Той заяви, че е намалил цените на лекарствата в САЩ с „2000%“. [Фактическото намаление е около 90%, а не 2 000%.]

В други коментари Тръмп похвали икономиката на САЩ при неговата администрация, заявявайки: „Инфлацията е победена“ и отбелязвайки, че основната инфлация е 1,6% - значително под целта на Федералния резерв от 2%. Той прогнозира икономически растеж от 5,4% за четвъртото тримесечие на 2025 г., възхвалявайки „чудото“ на американското възстановяване и наричайки първия си мандат „най-успешният досега“ в историята на страната, от финансова гледна точка.

Тръмп също коментира текущите конфликти, включително войната между Русия и Украйна. Той каза, че ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, добавяйки: „Те трябва да спрат тази война“, като подчерта намерението си да посредничи за мир.