Операция "Фабрика": Европол разби най-голямата мрежа за сентетични наркотици в Европа ВИДЕО

Европол разби най-голямата досега мрежа за синтетични наркотици на Стария континент. Тя е управлявана от територията на Полша и действала на територията на много европейски държави.

В операцията под кодовото име "Фабрика" са арестувани около 100 души, предимно полски граждани, както нидерландци и белгийци.

Разбита са 24 нелегални лаборатории и производствени центрове на наркотици в Полша, Германия, Белгия, Нидерландия и Чехия. Конфискувани са повече от 9,3 тона наркотици, огромни количества химически прекурсори и други материали.

Разследването е започнало през 2024 г. въз основа на разузнавателни данни, споделени от полската полиция, уточниха от Евпопол.

Звеното за борба с наркотиците на провинциалната полицейска централа във Вроцлав засякла престъпна група, която внасяла химически вещества от Китай и Индия. Веществатата били преопаковани и преразпределяни в европейски лаборатории, произвеждащи синтетични наркотици.

В хода на разследването в операцията се включили полицаи от Белгия, Чехия, Германия, Нидерландия, Полша и Испания.

Групата е управлявала сложна международна верига за доставки, като е внасяла по законен път големи количества химикали, които по-късно са били преопаковани и насочвани към нелегални лаборатории за наркотици в Полша и в Западна Европа. Полша е представлявала логистичния център на операциите.

В хода на разследването правоприлагащите органи установяват, че мрежата може да е внесла над 1000 тона прекурсори - достатъчно, за да произвежда над 300 тона синтетични наркотици като MDMA, амфетамин и катинон. Незаконните дейности се оценяват на генериране на милиарди криминални печалби за замесените престъпни мрежи.

Евпопол публикува видеозапис, който показва как се извършват обиски в домове на заподозрени, в които са намерени огромни количества химикали и оборудване за дестилация.






