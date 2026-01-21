Кремъл потвърди: Путин ще се срещне със Стив Уиткоф на 22 януари
Срещата със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф е планирана в графика на президента на Русия Владимир Путин. В Кремъл очакват тя да се състои, заяви пред ТАСС прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков.
По-рано Уиткоф заяви пред телевизия CNBC, че очаква да се срещне с руския лидер в четвъртък.
"Очакваме такъв контакт утре, той е в графика на президента.И утре той ще се състои", заяви представител на Кремъл.
Уиткоф съобщи, че планира да отпътува за Москва в четвъртък вечерта и да пристигне късно през нощта.
Според специалния пратеник на президента на САЩ с него в Русия ще пътува и предприемачът Джаред Кушнер.
