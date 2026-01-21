Лепа Брена хвърли БОМБА: И Хитлер е ходил при Ванга!

Шокиращо разкритие направи сръбската звезда Лепа Брена – според нея Адолф Хитлер също е търсил помощта на Баба Ванга. Певицата разказва за съдбовната си среща с българската пророчица, която напълно променила възприятието ѝ за живота, кариерата и любовта.

„При нея са идвали Хитлер и много президенти“, твърди Брена, като описва как през 1989 г., по време на турне в България, успяла да стигне до Ванга, която тогава била под държавна закрила. Достъпът до пророчицата минавал през такса от 30 долара, списъци, палатки и дълги опашки.

Певицата признава, че първоначално била скептична и уплашена, но се подложила на странния ритуал със захарта – трябвало да спи с нея, защото Ванга „поемала живота и бъдещето ѝ“. „Не мигнах цяла нощ“, разказва Брена.

Шокът ѝ бил пълен, когато пророчицата я посрещнала с думите: „Ти ли си Лепа Брена?“. „Краката ми се подкосиха – тя е сляпа, а ме позна“, спомня си певицата в подкаста „Восткаст“. Още по-страшно било, че Ванга ѝ казала, че преди пет години е записала, че Брена ще дойде при нея.

Пророчицата ѝ предсказала всичко – създаването на „Гранд продукция“, че ще ръководи „къща“, в която ще работят и пеят много хора, както и че ще се омъжи за мъж в бяла униформа. Ванга ѝ казала още, че ще ражда само синове, че може да има дори десет деца, но дъщеря никога няма да има.

Брена споделя, че след срещата осъзнала, че животът не е само личен избор, а съдба и карма. „Тя беше сляпа, но виждаше бъдещето ти“, категорична е звездата.

При втората им среща Ванга била още по-ясна: Лепа Брена никога няма да спре да работи. „Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена“, казала ѝ пророчицата. И добавила, че съдбата ѝ е да свързва хората чрез песни, да бъде дълголетна и винаги успешна.