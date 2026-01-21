Търговското споразумение ЕС–Меркосур блокирано заради юридически спорове, Франция води опозицията

Амбициозното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и блока Меркосур – включващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай – може да бъде забавено с до две години, след като Европейският парламент гласува да изпрати сделката в Съда на ЕС за правна проверка. Споразумението, подписано в събота, все още изисква ратификация от всички държави членки на ЕС, преди да влезе в сила официално.

Противниците на пакта са водени от Франция, най-големият производител на селскостопански продукти в ЕС, която твърди, че сделката ще увеличи значително вноса на евтино говеждо месо, захар и птиче месо, като това ще навреди на местните фермери, които вече многократно са протестирали. Група от 144 депутати внесоха предложение до Съда на ЕС да се произнесе дали споразумението може да се прилага временно преди пълната ратификация и дали неговите условия ограничават възможността на ЕС да определя политики в областта на околната среда и здравето на потребителите. Обикновено съдебните решения по такива въпроси отнемат около две години.

Европейският парламент одобри предложението с тясно мнозинство – 334 гласа „за“, 324 „против“ и 11 въздържали се. Въпреки това, Европейската комисия има възможност временно да приложи сделката, докато се изчаква решението на съда и последващото одобрение от парламента, но това може да предизвика политически противоречия. Парламентът също така запазва правото да анулира споразумението в бъдеще.

Поддръжниците на пакта, включително Германия и Испания, подчертават икономическата му необходимост на фона на търговските затруднения със САЩ при президента Доналд Тръмп. Те посочват, че сделката помага за компенсиране на загубените бизнес възможности заради американските мита, намалява зависимостта на ЕС от Китай за критични суровини и облекчава недоволството на правителствата на Меркосур след години на продължителни преговори.

Европейската комисия изрази съжаление от решението на парламента. „Според нашия анализ въпросите, повдигнати от Парламента в това предложение, не са оправдани“, заяви говорителят на Комисията Олоф Гил. Направеното отлагане въвежда значителна несигурност, като оставя сделката ЕС-Меркосур в неопределеност за продължителен период, а ползите и разходите ѝ ще бъдат обсъждани между фермери, индустрия и политически интереси.